Nacka Strand (pta027/21.08.2017/17:10) - FAITHIA WILLIAMS BALOGUN STARTET FANCLUB MIT MYFANTRAC.COM PLATTFORM VON STOCKHOLM IT VENTURES AB



21 August, 2017; Die nigerianische Schauspielerin und Entertainerin Faithia Williams Balogun hat sich entschieden, die Myfantrac.com-Plattform für die Interaktion mit ihren Fans im Rahmen von Fanclubs zu nutzten. Myfantrac.com wird von Fantrac Global Ltd, eines Portfoliounternehmens der Stockholm IT Ventures AB, betrieben. Faithia Williams hat mehrere "Nollywood" - Auszeichnungen als herausragende Schauspielerin in Nigerias gewonnen. Faithia Williams Balogun ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Produzentin und Regisseurin und hat in Nigerias 'Nollywood' - Filmindustrie einen Status als Ikone erreicht. Sie gewann den Nollywood Award für die beste nigerianische Schauspielerin im Film Irugben (BON AWARD 2014) und gewann auch den Preis für die beste yoruba-stämmige Schauspielerin mit ihren Film Torera (BON AWARD 2015) sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen. Wenn sie nicht an Filmen arbeitet, widmet sich Faithia Williams Balogun der Faithia & I. Faithia-Stiftung, einer von ihr gegründeten NGO, die Kindern unterstützt, deren Eltern sich keine Schulgebühren leisten können. Faithia sagte: "Ich freue mich, mit meinen treuen Fans über Myfantrac.com zu kommunizieren, um dabei mehr über mich, meine Filme und mein Leben zu erfahren. Ich werde meinen Fans einzigartigen Inhalt anbieten, damit sie ein größerer Teil meines Lebens sein können. "



Stockholm IT Ventures AB' s Portfoliogesellschaft Fantrac Global Ltd. betreibt Myfantrac.com, eine neue Plattform, die es Celebrities mit einer großen Social Media Fanbasis ermöglich ein individuelles Portal für deren Anhänger zu schaffen, so dass sie direkt mit ihren Fans kommunizieren können. Dabei werden Musiker, Schauspieler, Sportler und Sportmannschaften und andere Celebrities angesprochen. Die myfantrac.com-Plattform bietet auch Fans zahlreiche Möglichkeiten ihren Stars zu folgen. So werden alle Arten von Social-Media-Kanälen, Apps und Spiele miteinander verbunden. So können die Fans immer ihren Idolen folgen und dadurch mehr von deren Lifestyle erfahren.



Wayne Lochner, einer der Gründer von Fantrac Global Ltd., sagte: "Wir freuen uns, diesen einzigartigen Fanclub für Faithia und ihre Fans zu starten. Sie ist eine hervorragende Schauspielerin und wird die Plattform nutzen, um ihren Fans einen Einblick in ihr Leben und ihre Karriere zu geben. Wir werden noch nie gesehen Inhalt, einschließlich Fotos, Videos und Musik präsentieren, die dafür sorgen, dass die vielen Faithia-Fans auf der ganzen Welt eine tolle Erlebnisse haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Faithia und ihrem Management in den kommenden Monaten, um einen spannenden Fanclub für ihre Fans zu aufzubauen. "



Fantrac Global Ltd ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Stockholm IT Ventures AB und ist Inhaber der Social Media Plattform myfantrac.com. Myfantrac.com verwaltet die Fanbasen von bekannten Persönlichkeit und erlaubt es deren Fans, einen einzigartigen Zugang zu exklusiven Inhalten zu erhalten. Die Fantrac Global Ltd ist bereits weltweit für Celebrities in zahlreichen Ländern in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Australien unter Einsatz der Plattform tätig.



