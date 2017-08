Nach der Insolvenz verlangt der Flughafen Genf von Air Berlin die Landegebühren per Vorkasse. Zur Not sollen Airline-Piloten für den Start vorab per Kreditkarte zahlen - oder sogar in bar.

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hat ihren Kredit in der Schweiz verspielt: Ohne Vorauszahlungen dürfen keine Flieger der Gesellschaft mehr auf dem Flughafen Genf landen. Mit dieser Regelung will der Airport sicherstellen, dass er das Geld auch tatsächlich bekommt. Auf Nachfrage des Handelsblatts bestätigte ein Flughafensprecher, dass man sich in einer Phase befinde, in der die Airline per Vorkasse bezahlen müsse.

Generell wird für die Bereitstellung der Infrastruktur an Flughäfen eine Nutzungsgebühr fällig. Auch Serviceleistungen wie die Abfertigung der Passagiere und das Betanken der Maschinen werden von dem Geld bezahlt. Festgelegt werden die Abgaben über eine Gebührenordnung, die der Flughafen veröffentlicht.

Nur: Zahlungen per Vorkasse sind dabei unüblich - zumindest bei solventen Fluggesellschaften. Mit ihnen bestehen meist Verträge, über die erst ...

