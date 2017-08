Weiterstadt (ots) -



- Hocheffizientes Triebwerk der neuen Motorengeneration mobilisiert 110 kW (150 PS) und kann auch mit dem automatischen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden - Neuer EU-6-Motor ist zunächst ausschließlich für die Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich und löst dort den gleichstarken 1,4 TSI ab - Preise für die Limousine mit dem neuen 1,5-TSI-Motor beginnen bei 24.030 Euro, SKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT ist ab 24.730 Euro erhältlich



SKODA weitet das Motorenangebot für OCTAVIA und OCTAVIA COMBI um den besonders effizienten TSI-Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und 110 kW (150 PS)* aus. Das Triebwerk der neuen Motorengeneration ist ab sofort für die Ausstattungslinien Ambition und Style bestellbar und löst den gleichstarken 1,4 TSI* ab. Der neue Turbobenziner kann wahlweise mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden. Die Preisliste für den SKODA OCTAVIA mit dem 1,5 TSI ACT startet bei 24.030 Euro, den OCTAVIA COMBI bietet SKODA mit dieser Motorisierung ab 24.730 Euro an.



Die Besonderheit des neuen 1,5-TSI-Aggregats mit 110 kW (150 PS) ist das aktive Zylindermanagement (ACT). Die Funktionsweise besteht darin, dass der zweite und dritte Zylinder kurzzeitig abgeschaltet werden, wenn deren Leistung nicht benötigt wird. So läuft der Motor effizienter und kann Kraftstoff einsparen.



Seit der umfangreichen Überarbeitung des SKODA OCTAVIA und OCTAVIA COMBI Anfang dieses Jahres überzeugt der Bestseller der Marke mit neu gestalteter Front- und Heckpartie, hochmodernen Fahrerassistenzsystemen, fortschrittlichen Infotainment- und Konnektivitätslösungen sowie neuen Ausstattungen. Zur Wahl stehen effiziente Benzin- und Dieselmotorisierungen sowie ein G-TEC-Aggregat* (Erdgas), die allesamt der Norm Euro 6 entsprechen. Das Leistungsspektrum reicht von 63 kW (86 PS)* bis 135 kW (184 PS)*. Neben dem manuellen Schaltgetriebe bietet SKODA für viele OCTAVIA-Motoren auch ein Doppelkupplungsgetriebe mit sechs oder sieben Gängen an. Optional erhältlich ist das Adaptive Fahrwerk (DCC), mit dem die Dämpfung von komfortabel bis sportlich geregelt werden kann.



Preise SKODA OCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)



Ausstattung Getriebe Limousine Kombi Ambition 6-Gang manuell 24.030 EUR 24.730 EUR 7-Gang-DSG 25.830 EUR 26.530 EUR Style 6-Gang manuell 26.230 EUR 26.930 EUR 7-Gang-DSG 28.030 EUR 28.730 EUR



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA 1,2 TSI 63 kW (86 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,0 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA G-TEC 1,4 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,6 kg/100km



OCTAVIA 1,4 TSI 110 kW (150 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,3 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 120 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



OCTAVIA 1,4 TSI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,4 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS) innerorts 5,6 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,2 TSI 63 kW (84 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA COMBI G-TEC 1,4 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 126 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA COMBI 1,4 TSI 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,6 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI 1,4 TSI DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,3 - 6,1 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 114 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS) innerorts 5,6 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse B



