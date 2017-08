Frauen werden immer noch diskriminiert. Eine Studie zeigt, wie sehr Internetforen zum Chauvinismus neigen und dass in der Wirtschaft ein rauer Ton, besonders gegenüber Frauen, herrscht.

Die Abschlussarbeit einer Studentin sorgt in der Regel für wenig Aufsehen, insofern ist Alice Wu eine Ausnahme. Die Amerikanerin schrieb ihre Arbeit an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Darin analysierte sie die Gespräche im Internetforum Economics Job Market Rumors - und entdeckte eine durchaus robuste Gesprächskultur der männlichen Teilnehmer.

Auf der US-Plattform diskutieren Ökonomen unter anderem Jobangebote, aber auch Klatsch und Tratsch aus Unternehmen. Jeder Nutzer kann ohne Anmeldung anonym Beiträge verfassen, auch ...

