ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus sind die schweizerischen Aktien in die neue Woche gestartet. Händler berichteten jedoch von einem extrem ruhigen Geschäft. Die Blicke seien schon auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Bis dahin seien kaum Impulse in Sicht, hieß es weiter. US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen wird zum Thema "Financial Stability" sprechen. Nomura schließt nicht aus, dass sich Yellen dafür ausspricht, dass es um der Finanzstabilität willen durchaus angebracht sein kann, die Leitzinsen anzuheben, auch wenn eine niedrige Inflation dagegen spreche.

Der SMI erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 8.884 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,63 (zuvor: 43,56) Millionen Aktien.

Thema bleibt auch weiterhin das Politchaos in den USA. "Mit dem Rückzug der Firmenchefs aus den Beratergremien fürchtet der Markt, dass dies ein Strukturbruch war und sämtliche unternehmensfreundlichen Pläne nun in den Hintergrund treten", sagte ein Marktteilnehmer. Dies könne sämtliche Börsenträume von Infrastrukturmaßnahmen bis hin zur Steuerreform zunichte machen und entsprechend negativ auf die Aktien ausstrahlen.

Nestle zeigten sich von einer Sammelklage in den USA gegen die Mineralwassermarke Poland Spring unbeeindruckt. Statt um Quellwasser handele es sich um gewöhnliches Grundwasser, so die Kläger. Damit würden die Bestimmungen der Gesundheitsbehörde FDA verletzt. Nestle hat die Vorwürfe zurückgewiesen: Bei dem Wasser handele es sich zu 100 Prozent um Quellwasser, das aus acht Quellen in Maine stamme. Die Nestle-Aktie legte um 0,6 Prozent zu.

Ebenfalls gesucht waren die Aktien von Swisscom (plus 1,0 Prozent), Richemont (plus 0,3 Prozent) und Geberit (plus 1,2 Prozent). Dagegen reduzierten sich die Aktien von Index-Schwergewicht Roche um 0,4 Prozent. Die Schlusslichter im SMI waren die Bankenwerte. Hier gaben UBS um 0,7 Prozent nach und CS Group schlossen mit einem Minus von 0,8 Prozent.

August 21, 2017

