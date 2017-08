Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-21 / 18:07 artnet erhöht den Umsatz auch im Juli deutlich - artnet News und artnet Auctions beschleunigen Umsatzwachstum - Operatives Ergebnis verbessert sich Berlin/ New York, 21. August 2017-Kurz nach der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2017, der am 11. August erschien, kann die Berliner artnet AG auch für den Monat Juli mit starkem Wachstum im Segment artnet Auctions aufwarten. Nachdem im ersten Halbjahr die Umsatzerlöse der Online-Auktionen gegenüber dem Vorjahr um 43 % gestiegen waren, sind die Umsätze im üblicherweise schwachen Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 70 % gestiegen. artnet Auctions bestätigt somit den positiven Trend der ersten sechs Monate. Auch das bereits im ersten Halbjahr starke Anzeigengeschäft konnte im Juli im Vorjahresvergleich um 46 % gesteigert werden. Die artnet AG erreicht mit ihrem Nachrichtenportal artnet News, der weltweit meistgelesenen online Publikation für den Kunstmarkt, eine für Luxusartikelhersteller wertvolle Zielgruppe. Dadurch konnte im Juli im Vorjahresvergleich für dieses Segment ein Umsatzwachstum von rund 118% festgestellt werden. Die Preisdatenbank entwickelte sich mit einem Wachstum von 5 % ebenfalls positiv, während sich das Segment Galerie-Netzwerk mit rund 6 % niedrigerem Umsatz der üblichen Sommerschwäche im Juli erwartungsgemäß nicht entziehen konnte. Somit konnte artnet in den ersten sieben Monaten 2017 in drei von vier Segmenten die Umsätze steigern. Insgesamt verzeichnete das Aktienunternehmen im Juli im Vorjahresvergleich eine Umsatzsteigerung von rund 17 %. Das operative Ergebnis verbesserte sich im Julivergleich um rund 78 % und im Siebenmonatsvergleich um insgesamt rund 48 %. artnet hält an ihrer Jahresprognose fest und erwartet ein gutes drittes Quartal, das am 10. November in einer Quartalsmitteilung veröffentlicht wird. *Über artnet* artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk verbindet 1.300 führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Ereignisse und Trends des Kunstmarkts. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: artnet AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-08-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 602985 2017-08-21

