Lieber Leser,

die Commerzbank rückt erneut in den Fokus von Investoren. Die Aktie konnte in der vergangenen Handelswoche gegen den Markttrend immerhin fast 2 % aufsatteln. Damit ist die Abwärtsfahrt gebremst worden. Annähernd 7,5 % hatte die Commerzbank zuletzt innerhalb von zwei Wochen nachgegeben. Dennoch sieht es so aus, als sei der Wert langfristig im Aufwärtsmarsch.

Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 11,68 Euro vom 7. August ist lediglich 6 % vom aktuellen Kurs entfernt. Die Aktie ... (Frank Holbaum)

