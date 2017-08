Ein Messerstecher bringt in der finnischen Stadt Turku zwei Frauen um und verletzt acht weitere Menschen. Die Polizei geht von Terror aus. Er und weitere Verdächtige waren schon in Deutschland aufgefallen.

Der Attentäter von Turku und weitere nach der tödlichen Messerattacke in Finnland festgenommene Verdächtige haben monatelang in Deutschland gelebt und sind den Behörden aufgefallen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Montag war der aus Marokko stammende mutmaßliche Messerstecher Anfang November 2015 in Niedersachsen erkennungsdienstlich behandelt worden. Dabei wurden ihm Fingerabdrücke abgenommen. Bei dem Angriff in der finnischen Stadt Turku hatte der Mann am Freitag zwei Finninnen erstochen sowie sechs Frauen und zwei Männer verletzt.

Neben dem mutmaßlichen Haupttäter wurden in Finnland vier weitere Marokkaner festgenommen, weil sie mit ihm in Kontakt standen. Ein finnisches Gericht hatte mitgeteilt, bei dem Attentäter handele es sich um einen Asylbewerber mit dem Namen Abderrahman Mechkah. An diesem Dienstag soll der Terrorverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird Mord und Mordversuch mit terroristischer Absicht ...

