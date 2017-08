UnternehmensprofilDie in Mannheim ansässige Bilfinger SE ist ein börsen-notierter, internationaler Industriedienstleistungskonzern. Bis ins Jahr 2012 firmierte das Unternehmen noch unter dem Namen Bilfinger Berger. Das Dienstleistungsangebot der Gesellschaft umfasst die Bereiche Beratung, Engineering, Fertigung, Generalinspektion und Instandhaltung sowie Montage.UnternehmensgeschichteDie heutige Bilfinger ging im Jahre 1975 durch den Zusammenschluss mehrerer Baugesellschaften hervor. Die Pläne hierzu, mit der man einen nationalen Champion in der Baubranche schaffen wollte, wurden dabei bereits in den 1960er Jahren von der Dresdner Bank unter ihrem damaligen CEO Jürgen Ponto entwickelt. Hintergrund war die Beteiligung der Dresdner Bank an gleich mehreren kleineren Bauunternehmen. So entstand seinerzeit die Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft, aus der 2001 die Bilfinger Berger AG wurde. 2010 firmierte man dann i...

