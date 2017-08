Mannheimer Morgen über den deutschen Immobilienmarkt Überschrift: Das Risiko steigt Wer mit offenen Augen durch deutsche Städte geht und sich auch Dörfer anschaut, dem bleibt es nicht verborgen: Niedrige Zinsen und die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt sorgen für einen Boom bei neuen Wohnungen und Einfamilienhäusern. Wer für den Eigenbedarf baut oder kauft, kann das durchaus mit gutem Gewissen machen. Die eigenen vier Wände bringen bei niedrigen Zinsen und der künftigen Mietentlastungen in der Regel klare Vorzüge. Wer allerdings Geld anlegen will und Wohn-Immobilien im Blick hat, sollte sehr genau hinschauen. Nicht nur weil die Preise gerade in manchen Städten mittlerweile astronomische Höhen erreicht haben, und Mieteinnahmen die Kosten kaum hereinholen werden. Beileibe nicht alles wird in Zukunft die erhoffte, über den Mini-Zinsen für Sparanlagen liegende Rendite bringen. Und weitere Preissteigerungen, die auf einen lukrativen Verkauf in fünf oder zehn Jahren hoffen lassen, sind alles andere als ausgemacht. Zu Recht weisen die Experten vom Institut der deutschen Wirtschaft vor allem auf das Überangebot von Einfamilienhäusern auf dem Land hin. Schon heute gibt es Leerstände, weil über den Bedarf gebaut wird. Ähnlich steht es um kleine Apartment-Anlagen nicht nur in Großstädten, sondern vor allem in kleineren Städten, die Universitäten beherbergen. Das deutet auf lokale Überhitzungen und lokale Immobilienblasen hin. Und darauf, dass manche Investoren Geld verlieren werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

