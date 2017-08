Die Spielebranche macht es vor: Handy-Games sind die neuen Blockbuster. Wer digitale Wirtschaft verstehen will, sollte die Macher des Computerspiels Forge of Empires besuchen.

Morgens halb neun in Deutschland reisen Tausende Pendler in die Vergangenheit. Das Handy in der Hand, den Blick auf dem Bildschirm, schlagen sie Schlachten in der Steinzeit, bauen Herbergen im Mittelalter, sammeln Gold im Kolonialzeitalter. Sie zocken Forge of Empires auf dem Smartphone.

Das Strategiespiel ist das erfolgreichste im Angebot von Innogames, Deutschlands größtem Computerspielehersteller. Und in der Zentrale im Hamburger Stadtteil Hammerbroock, einem sechsstöckigen Bau mit gut 400 Arbeitsplätzen, hält Stefan Walter den Hit am Laufen. Wie jeden Tag versammelt der 35-jährige Produktchef für das Spiel an diesem Morgen im August sein Team. Ein Dutzend Entwickler, Designer und Mitarbeiter, die den Kontakt zu Spielern im Netz halten, lümmeln auf Sofas, die meisten Anfang 30, männlich, Turnschuhträger. Walter stellt sich neben eine Tafel, vollgekritzelt mit Aufgaben, und fragt: "Wo hakt's?"

In wenigen Tagen bringt das Team, insgesamt 38 Spezialisten, wieder ein Update für Forge of Empires heraus. Es soll Fehler beheben, aber auch neue Quizfragen in die App speisen. Walter muss die Gemeinde treuer Fans noch größer machen. 60 Millionen Spieler haben sich seit dem Start vor fünf Jahren registriert. Weil Walter ihnen ständig Neues bietet, bleiben viele dabei.

Für Innogames ist Forge of Empires ein enormer Erfolg. Anfängliche Entwicklungskosten: eine Million Euro. Bisherige Erlöse alleine mit diesem Spiel: 250 Millionen Euro. Mit Figuren aus Pixeln haben die Hamburger in wenigen Jahren so mehr eingenommen als mancher Mittelständler mit seinen Bauteilen aus Stahl. Deshalb lohnt sich ein Blick in die Büros von Innogames auch für all jene, die nicht auf ihren Smartphones daddeln. Wer die Spielebranche versteht, begreift, warum sich Digitalisierung in jeder Industrie auszahlt.

Denn diese Branche macht vor, wie Unternehmen sich zügig auf neue Plattformen wie das Smartphone ausrichten und wie sich in dem Wandel, den die Geräte brachten, gut Geld verdienen lässt. Brillant wie kaum eine andere Zunft beherrschen Spielestudios das digitale Einmaleins: Sie lassen ihre Teams agil arbeiten; sie holen sich permanent Feedback von ihren Kunden; sie betreiben Big-Data-Analysen bis ins kleinste Detail, und sie meistern auch das Marketing über neue Kanäle. Vor allem aber sind die Bedürfnisse der Kunden hier nicht nur eine Marketingfloskel, sondern die Basis allen Tuns.

Zwei Milliarden Menschen zocken inzwischen regelmäßig, quer durch alle Altersgruppen. Daddeln ist Alltag geworden, und darum werden mehr Besucher denn je erwartet, wenn in der kommenden Woche in Köln wieder die Gamescom startet, die weltweit größte Messe für Computerspiele. Und dabei ist eine Industrie entstanden, größer noch als Hollywood: Gut 100 Milliarden Dollar setzten die Spielemacher im vergangenen Jahr weltweit um. Mobile Games haben den größten Anteil daran, rund 40 Milliarden Dollar spielten sie 2016 ein - etwas ...

