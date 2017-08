Um Steuerzahler besser zu schützen fordert Bundesbank-Vorstand Dombret, die Insolvenzregeln der europäischen Länder stärker an EU-Abwicklungsregeln anzugleichen. Die Bilanz der letzten Krisenfälle falle ambivalent aus.

Die Bundesbank sieht in Europa weiteren Handlungsbedarf bei den Abwicklungsregeln. "Die Bilanz, die wir aus den jüngsten Krisenfällen ziehen können, fällt ambivalent aus", sagte Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret am Montag in Hachenburg laut Redetext. Der Einsatz von Steuergeldern sei zwar unter den neuen Regeln zur Abwicklung maroder Institute nicht ganz tabu. "Dass aber gleich ...

