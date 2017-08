Essen (ots) - Der Abschied von Opel tat weh. Tausende gut bezahlter Arbeitsplätze waren innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit Geschichte. Es schien, Bochum habe es im Ruhrgebiet besonders schwer. Industrielle Arbeitgeber befanden sich auf dem Rückzug: Der Handyhersteller Nokia, der Stahlkonzern Outokumpu und Opel - drei Namen prägten sich ein. Was blieb Bochum also übrig, als sich neu zu erfinden? Bochum vermarktet sich nun recht erfolgreich als Universitätsstadt.



Der Blick zurück in Wehmut hilft ohnehin nicht weiter - auch nicht den ehemaligen Opelanern, die womöglich immer noch nach einem neuen Job suchen. Ja, zur Wahrheit gehört auch, dass die Arbeitsplätze in der Logistik in aller Regel schlechter bezahlt werden als in der Automobilindustrie.



Dennoch ist es wichtig und gut, dass sich mit DHL ein erster großer Investor auf dem Opel-Areal ansiedelt. Das Tempo, mit dem das Gelände nutzbar gemacht wird, kann sich sehen lassen. Vielerorts verstreicht deutlich mehr Zeit, bis etwas Neues beginnt. Gute Gewerbeflächen sind im Ruhrgebiet Mangelware. So bitter die Opel-Krise auch war, nun bietet sich tatsächlich eine große Chance.



