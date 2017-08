NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten haben am Montag leicht zugelegt. Bonds kürzerer Laufzeiten zeigten sich hingegen fast unbewegt. Insgesamt verlief der Handel extrem ruhig und impulsarm. Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger hätten orientieren können, standen keine auf dem Programm.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 4/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,30 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 18/32 Punkte zu und rentierten mit 1,75 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,18 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte und rentierten mit 2,76 Prozent./ck/he

AXC0183 2017-08-21/21:14