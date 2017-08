Halle (ots) - Die Zeiten, in denen die AfD geradezu naturwüchsig zweistellige Ergebnisse in Landtagswahlen mit der Flüchtlingspolitik einfahren konnte, sind erst einmal vorbei, und im Wahlkampf spielt das Thema bislang kaum eine Rolle. Das ist nicht im Interesse der AfD. Sie versucht deshalb fast verzweifelt, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückzuholen und bedient sich einer kruden Mischung von allerlei Versatzstücken, die ausgerechnet unter dem Deckmäntelchen der Humanität daherkommen.



