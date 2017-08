Halle (ots) - An der demokratischen Zuverlässigkeit der überwältigenden Mehrheit des Offizierskorps besteht heute kein Zweifel. Aber es gibt auch die unterschwellige Haltung: Die Minister kommen und gehen - die deutsche Generalität bleibt bestehen. In der Demokratie haben die Mitarbeiter staatlicher Gewaltapparate wie Polizei und Militär das Grundvertrauen von Politik und Gesellschaft in ihr zum Teil lebensgefährliches Tun verdient. Aber auf dieser Basis brauchen sie auch eine gehörige Portion Misstrauen, denn Gewalt neigt zur Entgrenzung. Auch die staatlich legitimierte.



