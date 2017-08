Stuttgart (ots) - Um Stadas Potenzial zu heben, wird es nicht bei den beruhigenden Worten bleiben können, die Interimschef Willink am Montag für die gut 10000 Beschäftigten fand. Der Wettbewerb im Pharmageschäft ist knallhart. Stada ist dabei mit etwas über zwei Milliarden Euro Jahresumsatz ein kleinerer Mitspieler. Man darf daher gespannt sein, welche Strategie der Nachfolger des Interimschefs tatsächlich auf den Tisch legen wird - den finanziellen Rückhalt werden die beiden Finanzinvestoren auch für größere Schritte vermutlich bieten. Aber sie werden auch nicht nur geduldig sein. In Bad Vilbel weht nun ein anderer Wind.



