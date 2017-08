BENZ MINING (WKN: A2DVM5) - Einer der nächsten Zinkproduzenten?Sehr geehrte Leser meines Millionärsbrief Blogs!Ich freue mich Ihnen heute eine neue extrem vielversprechende Zinkaktie vorstellen zu dürfen.Es handelt sich dabei um den Zinkexplorer Benz Mining (WKN: A2DVM5; TSX-Venture Kürzel: BZ), der bereits über eine beachtliche Zinkressource verfügt. Bevor ich nun näher auf die Fundamentaldaten des Unternehmens eingehe, möchte ich erst nochmal ein paar Worte über den Zinkmarkt schreiben und weshalb ich glaube, dass wir gerade mit dieser Aktie die bestmöglichen Chancen auf mindestens 100% Kursgewinn bis zum Jahresende!Wie Sie bereits wissen, bin ich ein ganz großer Fan des Rohstoffs Zink, weil dieser nach 60,1% Kursplus in 2016 auch in den kommenden Monaten und Jahren weiter kräftig im Preis zulegen dürfte. Seit mittlerweile fast 5 Jahren sind die Lagerbestände nur noch am fallen, sehen Sie hierzu selbst den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...