Komplette Kehrtwende in der Afghanistan-Politik: Donald Trump führt den Krieg weiter. Aber nun im Verborgenen, um dem Gegner keine Anhaltspunkte zu geben. Wird Amerika den neuen Kurs unterstützen?

"Mein erster Instinkt hat mir gesagt, wir müssen da raus, und normalerweise folge ich meinem Instinkt." Aber Dinge sähen halt "anders aus, wenn man am Schreibtisch" sitzt. US-Präsident Donald Trump räumte direkt zu Beginn seiner Ansprache an die Nation ein, dass er sein Wahlversprechen brechen und gegen seine Instinkte handeln wird. Die US-Truppen sollen in Afghanistan stationiert bleiben, er will aber nicht bekanntgeben, wie viele es sein werden oder wie lange sie dort bleiben werden.

Statt nach "Zeitpunkten" soll anhand von "Fortschritten vor Ort" entschieden werden, damit die Gegner keine Anhaltspunkte mehr haben, was wann passieren wird. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wenn sich die Verhältnisse nicht ändern, könnte der Einsatz ewig dauern. Deshalb betonte er zugleich, die Unterstützung sei nicht "unendlich" und auch kein "Blankoscheck" für die afghanische Regierung.

Unverblümte Botschaften gab es auch an die Partnerländer Indien und vor allem die überwiegend islamische Nuklearmacht Pakistan. Dort seien die Terroristen "beheimatet, die wir verfolgen", so Trump. Dem soll ein Ende gesetzt werden, "und zwar schnell", betonte er unter Hinweis auf die Wirtschaftsströme zwischen diesen Ländern und den USA. Im Grund war es die Androhung eines neuen Wirtschaftskriegs, wenn die Aktivitäten gegen den Terror nicht verstärkt würden.

Ein ernster und fokussierter US-Präsident präsentierte sich am Montag in Fort Myer in Virginia. Die schnörkellose Ansprache an die Nation kam ohne jegliche Seitenhiebe auf politische Gegner aus, ohne Selbstbeweihräucherung und unnötigen Narzissmus. Trump hielt sich eisern an seine Vorgaben, es gab keine spontanen Sondereinlagen zu ebenso überraschenden wie irrelevanten Themen.

Trump hat ein Glaubwürdigkeitsproblem

Zusammen mit seinen Sicherheitsberatern habe er die Situation ausführlich analysiert und sei zu einer Lösung gekommen. Die wiederum sieht so aus, wie man sie erwartet, wenn der Präsident überwiegend von Ex-Generälen umgeben ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...