Medieninformation

Schlatter steigert Gewinn im ersten Halbjahr 2017

S c h l i e r e n, 22. August 2017. Die Schlatter Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 einen Bestellungseingang von CHF 49,1 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 65,3 Mio.) und steigerte ihren Nettoerlös auf CHF 47,4 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 39,8 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2017 bei CHF 50,9 Mio. (31.12.2016: CHF 49,0 Mio.). Mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 1,0 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 0,4 Mio.) schliesst Schlatter das erste Halbjahr 2017 über der avisierten Zielsetzung ab. In der Berichtsperiode konnte ein positiver Free Cash Flow von CHF 0,3 Mio. erzielt werden (1. Halbjahr 2016: CHF 7,7 Mio.). Für das gesamte Geschäftsjahr 2017 wird weiterhin ein Ergebnis über Vorjahr erwartet.

Die Schlatter Gruppe war im ersten Semester gut ausgelastet und konnte ihren Nettoerlös deutlich steigern. Das daraus resultierende operative Ergebnis (EBIT) liegt über der anvisierten Zielsetzung. Die Inbetriebnahmen neuer Anlagengenerationen hat im Segment Schweissen jedoch zu Mehraufwendungen geführt. Im Markt für Gitterschweissanlagen ist - im Vergleich zum Vorjahr - eine etwas geringere Investitionsaktivität zu verzeichnen, insbesondere das volumenträchtige Geschäft mit Armierungsgitterschweissanlagen ist volatil. Im Segment Weben ist eine leichte Belebung in China festzustellen. Obwohl gut ausgelastet, fehlten dem Segment Weben höhermargige Produkte, wodurch die Profitabilität im ersten Semester stark belastet wurde. Neben den Innovationsprojekten haben auch Kostensenkungsprojekte weiterhin eine hohe Priorität.

Märkte

Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern

Die Überkapazitäten in Europa führen dazu, dass der Markt vermehrt von grösseren Industriegruppen dominiert wird, die insbesondere im nördlichen Europa ihre Produktionswerke modernisieren. Die daraus resultierenden grösseren Investitionsvorhaben wurden vor allem 2016 vergeben, weshalb die Zahl neuer Projekte in Europa im ersten Halbjahr 2017 abgenommen hat. Der Anlagenbereich zur Armierungsgitterherstellung wird nach wie vor mit Überkapazitäten und hohem Preisdruck zu kämpfen haben. In einigen Weltregionen wird eine steigende Nachfrage nach flexiblen, sehr produktiven und schnell umrüstbaren Armierungsgitteranlagen verzeichnet. In zentralamerikanischen Ländern und in den Emerging Markets im Allgemeinen besteht nach wie vor Bedarf an Hochleistungsmaschinen für standardisierte Armierungsgitter. In Brasilien, dem wichtigsten südamerikanischen Markt, zeichnet sich nach wie vor keine Erholung ab. In Russland besteht noch immer eine geringe Investitionsbereitschaft.

Anlagen zur Herstellung von Industriegittern

Zu den wichtigsten Märkten für Industriegitter gehören Europa und die USA. In diesen Märkten bewegen sich die Verkäufe auf zufriedenstellendem Niveau. In China nimmt der Automationsbedarf im Bereich der Industriegitterherstellung zu In Russland ist die Investitionstätigkeit weiterhin zurückhaltend.

Schienenschweissen

Die Verkäufe von Schienenschweisssystemen laufen verhalten. Während der Gesamtmarkt für das stationäre Schienenschweissen konstant ist, bleibt die Investitionsbereitschaft für mobile Systeme zurückhaltend.

Weben

Nach der Stagnation 2015 sind wieder Wachstumsraten festzustellen. Diese sind in Asien und China sowie Lateinamerika deutlich höher als in den westlichen Ländern. Rückgänge gibt es bei Print und Newspaper, die von den Steigerungen bei Tissue und Packaging überkompensiert werden. Die leistungsfähigeren Anlagen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen absorbieren das Wachstum, sodass Schlatter stabile Verkäufe, aber kein wesentliches Wachstum erwartet.

Segment Schweissen

Im Segment Schweissen betrug der Bestellungseingang im ersten Halbjahr 2017 CHF 35,3 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 49,8 Mio.). Der Nettoerlös liegt mit CHF 40,2 Mio. deutlich über der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2016: CHF 31,2 Mio.). Der Auftragsbestand per 30.6.2017 lag bei CHF 37,4 Mio. (31.12.2016: CHF 42,1 Mio.).

Schlatter hat im vergangenen Geschäftsjahr mit der Entwicklung neuer Anlagenkonzepte zur Herstellung von Armierungsgittern von der leichten Markterholung profitieren können. Zudem konnte im ersten Semester des Vorjahrs ein Grossauftrag gewonnen werden, was den Rückgang im Bestellungseingang im Wesentlichen erklärt.

Segment Weben

Das Segment Weben erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Bestellungseingang von CHF 13,8 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 15,5 Mio.). Der Nettoerlös erreichte ein Volumen von CHF 7,2 Mio. (1. Halbjahr 2016: CHF 8,6 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2017 bei CHF 13,5 Mio. (31.12.2016: CHF 6,9 Mio.).

Obwohl gut ausgelastet, fehlten dem Segment Weben höhermargige Produkte, wodurch die Profitabilität im ersten Semester stark belastet wurde. Für das ganze Geschäftsjahr wird aber ein positives Ergebnis erwartet.

Ausblick

Die erfolgreiche Innovationsinitiative der letzten Jahre, die Kostensenkungsprogramme sowie das belebtere Marktumfeld haben der Schlatter Gruppe Auftrieb gegeben. Aktuell ist das Marktumfeld weiterhin positiv, aber mit etwas Zurückhaltung zu beurteilen.

Der Bestellungseingang hat sich im ersten Halbjahr 2017 wieder normalisiert, nachdem dieser im Vorjahr überdurchschnittlich stark gewachsen ist. Die Massnahmen zur Verkaufsoffensive im Vertrieb wie beispielsweise der Aufbau zusätzlicher Verkaufsressourcen in den Emerging Markets oder die Eröffnung eines Verkaufs- und Servicestützpunkts in China sind abgeschlossen. Ebenso befindet sich das Massnahmenpaket zur Steigerung des Servicegeschäfts plangemäss in Umsetzung. Weitere Schwerpunkte bilden Effizienzsteigerungsprojekte, um die Durchlaufzeit der Kundenprojekte zu verkürzen und die Flexibilität in der Organisation zu erhöhen. Produktkostensenkungsprojekte werden mit hoher Priorität weiter umgesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten der Verwaltungsrat und das Management weiterhin ein Ergebnis über dem Vorjahr.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden: (http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/: http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/)

Weitere Informationen

Schlatter Industries AG

Werner Schmidli

Chief Executive Officer

Telefon +41 44 732 71 70

Mobile +41 79 343 62 62

werner.schmidli@schlattergroup.com

Agenda

20.03.2018 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2017 03.05.2018 Ordentliche Generalversammlung 21.08.2018 Publikation Halbjahresergebnis 2018

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Die Schlatter Gruppe ist ein führender Anlagenbauer von Widerstandsschweisssystemen für Armierungsgitter, Industriegitter und Eisenbahnschienen sowie Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, mit Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kennzahlen Schlatter Gruppe

1. Halbjahr 2017 1. Halbjahr 2016 2. Halbjahr 2016 2016 Nettoerlös CHF Mio. 47,4 39,8 50,7 90,5 Veränderung zum Vorjahr % 19,1 âˆ'5,5 23,4 8,8 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Mio. 1,0 0,4 0,7 1,1 in % vom Nettoerlös % 2,1 1,0 1,4 1,2 Konzernergebnis CHF Mio. 1,3 0,1 0,4 0,5 in % vom Nettoerlös % 2,8 0,2 0,8 0,6 Konzernergebnis je Namenaktie CHF 1.19 0.08 0.38 0.46 Bestellungseingang CHF Mio. 49,1 65,3 42,4 107,7 Auftragsbestand am Periodenende CHF Mio. 50,9 57,6 49,0 49,0 Free Cash Flow1 CHF Mio. 0,3 7,7 Mitarbeiterbestand am Periodenende2 Vollzeitst. 335 309 319 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand Vollzeitst. 326 309 314 30.6.2017 31.12.2016 Verzinsliches Fremdkapital CHF Mio. 0,6 0,5 Nettofinanzguthaben (-verschuldung)3 CHF Mio. 14,4 14,0 Gearing4 % 0,0 0,0 Umlaufvermögen CHF Mio. 52,1 48,1 Anlagevermögen CHF Mio. 6,6 7,3 Fremdkapital CHF Mio. 35,2 33,1 Eigenkapital CHF Mio. 23,5 22,3 Eigenfinanzierungsgrad % 40,0 40,2