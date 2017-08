Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gibt heute die Ernennung von Karl Blanchard als Executive

Vice President und Chief Operating Officer bekannt. Er wird in dieser

Rolle für alle regionalen und produktlinienbezogenen operativen

Abläufe sowie für die Bereiche Qualität, Arbeits- und Betriebsschutz,

Sicherheit und Umwelt; Verkauf; Engineering, Forschung und

Entwicklung sowie Lieferkette verantwortlich zeichnen.



Herr Blanchard bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner

mehr als 35-jährigen Tätigkeit im Sektor Ölfelddienstleistungen mit

ein und kommt von Seventy Seven Energy, wo ihm als Chief Operating

Officer die Leitung der Bereiche Drilling, Pressure Pumping und

Rental Tool Operations oblag. Vor dieser Zeit war Herr Blanchard für

mehr als 30 Jahre bei Halliburton Company in leitenden

Führungspositionen tätig, unter anderem als Vice President of

Cementing, Vice President of Production Enhancement und Vice

President of Testing and Subsea.



"Herr Blanchard verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz, was

die Zusammenstellung von Teams angeht, um operative Exzellenz, starke

finanzielle Leistung und diszipliniertes Wachstum zu liefern",

erklärte Herr Mark A. McCollum, President und Chief Executive

Officer. "Ich kenne die Effektivität seiner Führungsqualität aus

erster Hand, und ich freue mich sehr darauf, mit ihm

zusammenzuarbeiten, um eine ausgewogenere und stärker integrierte

Organisationsstruktur bei Weatherford zu schaffen".



"Wir werden unter der Leitung von Herrn Blanchard mehrere

Bestandteile unseres Unternehmens abstimmen und damit eine stärkere

Zusammenarbeit, Innovation und Prozessdisziplin im gesamten

Unternehmen etablieren", sagte Herr McCollum ergänzend.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

860 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

29.500 Mitarbeiter. Weitere Information finden Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auch auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Ansprechpartner bei Weatherford

Christoph Bausch

Executive Vice President and Chief Financial Officer

+1.713.836.4615



Karen David-Green

Vice President - Investor Relations, Marketing and Communications

+1.713.836.7430



