technotrans AG übertrifft die Erwartungen im ersten Halbjahr

DGAP-News: technotrans AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Halbjahresergebnis technotrans AG übertrifft die Erwartungen im ersten Halbjahr 22.08.2017 / 06:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Halbjahresbericht

- Umsatz steigt auf 103,2 Mio. Euro - Operatives Ergebnis nahezu verdoppelt - Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017

Sassenberg, 22. August 2017 - Die technotrans AG hat ein außerordentlich erfolgreiches erstes Halbjahr 2017 verzeichnet: Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um 62,3 Prozent auf 103,2 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 92,2 Prozent auf 8,4 Mio. Euro zulegte. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,2 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent). Vor dem Hintergrund der anhaltenden Wachstumsdynamik erhöht die technotrans AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Gesamtjahr.

"Wir sind mit der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sehr zufrieden", sagt Henry Brickenkamp, Sprecher des Vorstands der technotrans AG. Die Dynamik aus dem fulminanten Jahresauftakt habe sich unvermindert fortgesetzt. Auch das zweite Quartal verlief in nahezu allen Unternehmensbereichen besser als erwartet: Hier stieg der Umsatz um 52,0 Prozent auf 50,4 Mio. Euro, während sich der Gewinn auf EBIT-Basis auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro) verbesserte.

Der Wachstumskurs im ersten Halbjahr ist auf zwei wesentliche Faktoren zurückzuführen. Zum einen leisteten die im vergangenen Jahr akquirierten Gesellschaften einen Umsatzbeitrag in Höhe von 28,4 Mio. Euro. "Besonders erfreulich ist die Entwicklung unseres letzten Zukaufs, der GWK Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH", betont Brickenkamp. Zugleich verweist er auf die "starke organische Performance" des Gesamtkonzerns. Das Wachstum summierte sich allein hier auf 11,2 Mio. Euro, was einem Plus von 17,7 Prozent entspricht. Der Gewinn nach Steuern wurde auf 6,1 Mio. Euro annähernd verdoppelt, was einer Umsatzrendite von 5,9 Prozent entspricht (Vorjahr: 5,0 Prozent).

Im Segment Technology stieg der Umsatz um 76,4 Prozent auf 73,9 Mio. Euro. 23,2 Mio. Euro entfielen dabei auf die seit dem 01.09.2016 konsolidierte GWK. Die dem Segment zugerechneten Umsätze in der Laser-, Werkzeug-, Umformtechnik sowie in den Wachstumsmärkten wuchsen um rund 45 Prozent. Insgesamt baute das Technology Segment den Umsatzanteil auf 71,6 Prozent (Vorjahr: 65,9 Prozent) aus. Die Segmentrendite stieg um 3,0 Punkte auf 5,1 Prozent.

Der Umsatz im Segment Services stieg um 35,2 Prozent auf 29,3 Mio. Euro. Davon ist ein Großteil auf den erweiterten Konsolidierungskreis zurückzuführen. Organisch lag das Umsatzwachstum bei 11,1 Prozent. Hier erwiesen sich das Nachfolgegeschäft aus den Technologiemärkten und die Technische Dokumentation als Wachstumstreiber. Die Rendite blieb mit 15,9 Prozent auf einem konstant hohen Niveau (Vorjahr: 16,1 Prozent).

Vorstand erhöht Prognose Der technotrans-Konzern erhöht angesichts der positiven Geschäftsentwicklung die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 203 bis 208 Mio. Euro (zuvor: 185 bis 195 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) soll sich nun in einer Bandbreite zwischen 16,0 und 17,0 Mio. Euro bewegen (zuvor: 12,0 und 14,0 Mio. Euro).

Der Vorstand bekräftigt darüber hinaus seine Mittelfristziele, die technotrans-Unternehmensgruppe auf eine Umsatzgröße von 300 Mio. Euro auszubauen. Bis 2020 soll die organische Wachstumsrate durchschnittlich fünf bis sechs Prozent jährlich erreichen. Weiteres Wachstum soll durch Akquisitionen generiert werden.

Weitere Informationen unter: http://www.technotrans.de

Über die technotrans AG:

Die technotrans-Unternehmensgruppe produziert, vertreibt und modernisiert Anwendungen aus dem Bereich Flüssigkeiten-Technologie. Ihre Kernkompetenzen umfassen die Kühlung, Temperierung, Filtration sowie Mess- und Dosiertechnik. Mit 21 Standorten ist das Unternehmen aus Sassenberg im Münsterland auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Die Gruppe ist in die Segmente Technology und Services untergliedert. Mittels Produktinnovationen und gezielten Zukäufen erschließt sich die Unternehmensgruppe kontinuierlich neue Branchen. Hierzu zählen sowohl Laserindustrie, Kunststoffverarbeitung, Werkzeugmaschinen als auch Industrie-, Stanz- und Umformtechnik, Batterie und Umrichter, Halbleiter, Elektromobilität und Medizin- und Scannertechnik. Darüber hinaus bietet technotrans ein breites Portfolio an Service- und Dienstleistungen an, das unter anderem Ersatzteile, Installationen, Wartung und technische Dokumentationen umfasst. Die Strategie der Unternehmensgruppe ist auf nachhaltige, am Ergebnis orientierte Entwicklung ausgerichtet. technotrans ist eine im Prime Standard notierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0X YGA) und beschäftigt weltweit rund 1.285 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 151,8

Mio. Euro. Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

Nils Dietrich Sputnik GmbH Sandra Kraft Central Marketing Presseund Öffentlichkeitsarbeit technotrans AG Hafenweg 9 48155 Münster Tel.: +49 Robert-Linnemann-Straße 17 48336

(0) 2 51 / 62 55 61-25 Fax: +49 Sassenberg Tel.: +49 (0) 25 83 / (0) 2 51 / 62 55 61-19 301-1702 Fax: +49 (0) 25 83 / [1]dietrich@sputnik-agentur.de 301-1077

[2]www.sputnik-agentur.de 1. [1]sandra.kraft@technotrans.de mailto:dietrich@sputnik-agentur.de [2]www.technotrans.de 1. 2. http://www.sputnik-agentur.de/ mailto:sandra.kraft@technotrans. de 2. http://www.technotrans.de/

22.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans AG Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

603047 22.08.2017

ISIN DE000A0XYGA7

AXC0017 2017-08-22/06:46