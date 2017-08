Auftraggeber sind nach Angaben des Unternehmens der französische Stromkonzern EDF und die chinesische CGN, die das Kraftwerk zusammen bauen. Hinkley Point C an der englischen Ostküste soll nach jetziger Planung ab 2025 in Betrieb gehen und sieben Prozent des britischen Strombedarfs decken. In der Anlage, die Bilfinger beisteuert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...