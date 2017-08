Nach dem schwachen Wochenauftakt signalisiert der Leitindex vorbörslich, einen großen Teil der gestrigen Verluste wieder wettzumachen. Auf welche Marken Anleger am heutigen Handelstag besonders achten sollten.

Nervös suchten Anleger gestern Schutz vor Kursschwankungen in sicheren Investmentmöglichkeiten des Kapitalmarkts - in Anleihen stabiler Staaten und in der Krisenwährung Gold. Das Chaos um die Regierungsmannschaft des US-Präsidenten Donald Trump sowie Angst vor einer Eskalation im Konflikt mit Nordkorea verunsichern Anleger. Viele Investoren haben deshalb um Aktien zum Wochenbeginn einen Bogen gemacht.

Der Dax büßte am gestrigen Handelstag 0,8 Prozent auf 12 065 Punkte ein. Vor dem heutigen Handelsbeginn stehen die Zeichen auf Erholung. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslichen Indikatoren zufolge bei 12100 Zählern und damit 35 Punkte über dem gestrigen Vortagesschluss.

Die US-Börsen haben sich am Montag im impulsarmen Handel richtungslos gezeigt. Mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 21 703,75 Punkten ging der Dow aus dem Tag. Ende vergangener Woche war der US-Leitindex auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Für den breiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...