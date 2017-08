London / Brüssel - Eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde zurrt die britische Regierung ihre Positionen für den Brexit fest. So betonte sie am Montag, auch nach dem EU-Austritt 2019 sollten alle derzeit erhältlichen britischen Waren in der Europäischen Union verfügbar bleiben - und umgekehrt. Für die nächsten Tage kündigte sie weitere Vorschläge an. EU-Chefunterhändler Michel Barnier konterte in einer Serie von Twitter-Nachrichten mit Hinweisen auf die eigenen Positionspapiere.

"Die EU-Positionen (waren) vom ersten Tag an klar und transparent", schrieb der Franzose auf dem Kurznachrichtendienst und schickte Verweise auf neun verschiedene Papiere hinterher. "Ich freue mich darauf, diese Papiere mit dem Vereinigten Königreich zu diskutieren. Entscheidend (ist), dass wir Fortschritte bei den Rechten ...

