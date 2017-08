Trotz einer relativ guten charttechnischen Ausgangslage der ThyssenKrupp-Aktie in Form eines bullischen Hammers, verpassten Käufer die Chance auf einen nachhaltigen Kursanstieg des Wertpapiers - Stattdessen übernahmen Bären das Feld und drückten die Aktie tief ins Minus.

Damit dürfte der seit den Jahreshochs bei 27,05 Euro Mitte Juli etablierte aber kurzfristige Abwärtstrendkanal weiter ausgebaut werden, was auch das leichte Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis anzeigt. Setzt man nun den allgemeinen Zählalgorithmus eines 1-2-3-Lows an, so wird ein tieferes Tief unterhalb dessen aus Anfang dieses Monats von 24,34 Euro wahrscheinlich. Genau auf diesen Kursrückgang können sehr kurzfristig und vor allem spekulativ orientierte Anleger mittels entsprechend hoch gehebelte Short-Positionen setzen und binnen weniger Tage eine recht hohe Rendite erzielen. ...

