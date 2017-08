IRW-PRESS: Golden Dawn Minerals: Golden Dawn leitet unterirdische Arbeiten im Edelmetallprojekt Greenwood ein

Vancouver, 21. August 2017 -Wolf Wiese, President & CEO von Golden Dawn Minerals Inc., (TSX-V: GOM; FRANKFURT: 3G8A; OTC: GDMRF) (das Unternehmen oder Golden Dawn) berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten im Edelmetallprojekt Greenwood.

Mine Lexington

Das Umweltministerium von BC hat dem Unternehmen, nach einer Ankündigung von 72 Stunden, grünes Licht für die Entwässerung der Mine Lexington gemäß den Bedingungen der Einleitungsgenehmigung und des Wasserbewirtschaftungsplans, der vor Kurzem eingereicht wurde, gegeben. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit seinen Vertragspartnern an der Erarbeitung eines Zeitplans für die Arbeiten in der Mine und die erforderliche Umweltüberwachung.

Das Entwässerungsprogramm wird ungefähr vier Wochen andauern; im Anschluss soll ein Bewertungs-/Abbauprogramm erfolgen. Beide dieser Programme werden von einem Bergbauvertragspartner durchgeführt werden. Das Entwässerungsprogramm soll in Kürze eingeleitet werden, nachdem der Auftrag an einen geeigneten Vertragspartner vergeben wurde. Angebote verschiedener Vertragspartner liegen vor und werden von den Beratern des Unternehmens geprüft. Im Rahmen des Entwässerungsprogramms werden zunächst 30 Tage lang 1.000 Kubikmeter Wasser pro Tag und anschließend fortlaufend 35 Kubikmeter pro Tag aus der Mine gepumpt werden.

Zeitgleich mit der Entwässerung werden zwei Rampen und die Mineninfrastruktur an der Oberfläche saniert werden. Die Befestigungseinrichtungen und die Elektro- und Belüftungssysteme für die Mine werden wiederhergestellt, um den Abbaubetrieb zu ermöglichen. Das Entwässerungsprogramm wird Zugang zu den Abbaustätten, die 2008 von Merit Mining erschlossen wurden, schaffen. Nach der Entwässerung werden die Abbaustätten saniert und Abgrenzungsbohrungen, Kartierungen und Probenahmen in Vorbereitung auf ein Probeabbauprogramm absolviert werden.

Video zur Mine Lexington: http://www.goldendawnminerals.com/mine-videos/lexington-mine/

Der Abbaubetrieb soll beginnen, sobald die Mine ausreichend entwässert ist und die Systeme eingerichtet wurden. Der Probeabbau wird sich auf die mineralisierten Zonen zwischen 1.210 und 1.175 Metern über dem Meeresspiegel konzentrieren. Dabei sollen mehrere Abbaumethoden geprüft werden: Langloch-Strossenbau, Abbau mithilfe von Bohrwägen bzw. mithilfe von Bohrstützen und Schrappern. Für den Zugang zu den geplanten Probeabbaugebieten sind kaum Abtragungs- oder Zonenerschließungsarbeiten erforderlich. Während des Probeabbaus wird Golden Dawn auch die Prüfung der Ressourcen in diesem Höhenbereich fortsetzen, die nach der Sanierung und Entwässerung der Mine Lexington weiteres Beschickungsmaterial für die Mühle liefern könnten.

Das Unternehmen beabsichtigt, das geförderte Material in der Verarbeitungsanlage Greenwood zu verarbeiten. Während der Probeabbau läuft, erfolgen die Vorbereitungen der Mühle am Standort des Unternehmens, die sich rund 17 Kilometer nordöstlich der Mine Lexington befindet. Die Anlage Greenwood besteht aus einer Flotationsanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag (ausbaubar auf 400 Tonnen) mit einem Schwerkraftkreislauf für Gold und einem Untersuchungslabor. Hier wurde früher mineralisiertes Material aus der Mine Lexington erfolgreich aufbereitet. Die Mühlen- und Brechanlage benötigt geringfügige Nachrüstungen und Sanierungen, um sie auf das Roherz-Material, das ungefähr Mitte November vorliegen soll, vorzubereiten.

Video zur Verarbeitungsanlage Greenwood: http://www.goldendawnminerals.com/mine-videos/greenwood-mill-3/

Das Unternehmen prüft derzeit die Möglichkeit einer automatisierten Vorkonzentrierung (Sortierung) des Beschickungsmaterials. Sollte dies aus technischer und wirtschaftlicher Sicht machbar sein, könnte die Vorkonzentrierung den Erzgehalt des für die Verarbeitung in der Anlage bestimmten Beschickungsmaterials verbessern.

Die Kosten für die Sanierung der Mine Lexington, den Abbau von 5.000 Tonnen Beschickungsmaterial und die Instandsetzung der Mühle liegen bei geschätzten 3.000.000 bis 3.500.000 CAD.

Projektprofil

Das von Golden Dawn betriebene Abbau- und Verarbeitungskomplex im Goldprojekt Greenwood befinden sich in der historischen Bergbauregion Greenwood im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, 500 km östlich der Stadt Vancouver. Hauptziel des Unternehmens ist die Reaktivierung der Verarbeitungsanlage und die Wiederinbetriebnahme der Mine Lexington-Grenoble. Die Erschließung des Bergbaubetriebs schreitet voran, während die Verarbeitung des gold- und kupferhaltigen Aufschlagsmaterials in der im Konzessionsgebiet Golden Crown befindlichen Verarbeitungsanlage Greenwood erfolgt. Das Unternehmen trifft außerdem Vorbereitungen für das Genehmigungsverfahren im Bergbaubetrieb Golden Crown und in der Mine May Mac. Alle drei Minen sind maximal zwischen 2 km und 15 km von der Verarbeitungsanlage Greenwood im Konzessionsgebiet Golden Crown entfernt. Lagepläne sind auf der Website des Unternehmens, www.goldenminerals.com, einsehbar.

Das Unternehmen möchte darauf hinweisen, dass seine Entscheidung, mineralisiertes Material aus der Mine Lexington zu fördern und in der eigenen Anlage im Edelmetallprojekt Greenwood zu verarbeiten, nicht auf einer Machbarkeitsstudie basierte. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass ich solchen Fällen ein erhöhtes Maß an Unsicherheit und eine höhere Wahrscheinlichkeit des wirtschaftlichen und technischen Misserfolgs bestehe. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es eine probeweise Förderung und Verarbeitung auf Basis der Mineralressourcenschätzungen und der wirtschaftlichen Erstbewertung anstrebt.

