Klartext: K+S und Pfeiffer Vacuum

bei K+S waren die jüngsten Halbjahreszahlen nicht gut angekommen. Gewiss, der Ausblick für das Jahr 2017 wurde bestätigt.

Chart K+S Aktie

Quelle: tradingview.com

Aber die Mittelfrist-Prognose (Ebitda von 1,6 Mrd. Euro bis 2020) wurde kassiert, und der Rückgang des Ebit I (Ebit = Ergebnis vor Steuern und Zinsen) im ersten Halbjahr von 28,9% sah nicht besonders schön aus. Da konnte die Ankündigung, dass man an einer neuen Vision ("Shaping 2030") arbeitete, auch nicht gerade begeistern. Die K+S Aktie rutschte daraufhin unter die 20-Euro-Marke und fiel damit auf das Niveau von Ende 2016 zurück.

K+S: Auch die Anleihe geriet unter Druck

Auch die bis 2023 laufende K+S Anleihe geriet unter Druck. Diese verlor innerhalb weniger Handelstage rund einen Prozentpunkt. Das klingt nicht viel, ist bei Anleihen (die nicht gerade Junkbonds sind) aber durchaus bemerkenswert. Natürlich ist das weit davon entfernt, dass hier Rückzahlungsprobleme eingepreist werden - denn dann würde der Kurs wohl unter Nominalwert notieren, er steht aber immer noch über Nominalwert. Aber es ist ein Mosaiksteinchen im Gesamtbild. Sprich: Die Investoren am Anleihenmarkt haben im Durchschnitt offensichtlich einen Tick weniger Vertrauen in K+S bzw. es wird mehr Rendite gefordert für das eingegangene Risiko. Dies kann K+S im Moment egal sein - doch wenn am Kapitalmarkt neue Mittel besorgt werden wollen/müssen, dann wird es eben etwas teurer.

Dann der Blick auf Pfeiffer Vacuum:

Bei der Pfeiffer Vacuum Technology AG (kurz "Pfeiffer Vacuum") geht es weiter ziemlich turbulent zu. Bekanntlich hatte der Aktionär Pangea GmbH (dahinter steht laut Pfeiffer Vacuum die Busch SE) die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung beantragt. Auf der Agenda dieses Termins sollte stehen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende von Pfeiffer Vacuum und ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats abberufen werden. Zudem solle es eine Prüfung geben des - Zitat: "Verhaltens des Vorstands und des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit den beiden freiwilligen Übernahmeangeboten der Pangea GmbH". Weht also daher der Wind - die beiden Aufsichtsräte leisteten Widerstand gegen besagte Übernahmepläne und sollten deshalb gehen?

Pfeiffer Vacuum: Neuer Übernahmeversuch?

Jedenfalls setzte sich der Großaktionär durch. Der Aufsichtsratsvorsitzende gab bereits bekannt, dass er sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 25.10.2017 niederlegt. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass auch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats sein Amt niederlegt (zum gleichen Termin). Die Pangea GmbH hat demnach angekündigt, die Geschäftsführerin der Pangea GmbH sowie einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Pfeiffer Vaccum zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestellen zu lassen. Achja, und die Pangea GmbH hat ihr Verlangen "zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung" laut Pfeiffer Vacuum zurückgenommen. Wird die Pangea GmbH bzw. die Busch SE nun einen weiteren Anlauf zur Übernahme von Pfeiffer Vacuum nehmen?

