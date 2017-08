Sie sind der Messias der ÖVP! Oh Gott, jetzt habe ich die drei Buchstaben, die zur Exkommunizierung führen, tatsächlich verwendet - ich meine natürlich: Sie sind der Heilsbringer Ihrer eigenen neuen Liste von unabhängigen Quereinsteigern, die nie etwas mit der widerlichen Volkspartei zu tun gehabt hat. Man sagt ihnen ja wahre Wunderdinge nach: Angeblich können Sie wie Jesus übers Wasser gehen, aber es nicht wie Gottessohn in Wein verwandeln - das ist schon ein Lapsus! Vielleicht probieren Sie es doch noch einmal aus, dann hätten Sie in Österreich die absolute Mehrheit sicher. Aber gut, Sie sind natürlich mit anderen Wasserspielen beschäftigt: Immer wieder versprechen Sie, wie Moses das Meer zu teilen, um dort einen Zaun...

