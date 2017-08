Jede Trendwende beginnt mit einer Korrektur - und die beginnt meist mit harmlosen Gewinnmitnahmen. Mehr dürfte es nicht sein als Letzteres, was wir derzeit bei der thyssenkrupp-Aktie sehen. Aber niemand würde in einem völlig intakten Aufwärtstrend, in Sprungweite zum bisherigen Jahreshoch, Gewinne mitnehmen, der nicht daran zweifeln würde, dass der Stahl- und Industriekonzern sein Wachstumstempo aufrechterhalten kann und daher auf aktuellem Niveau das obere Ende der Handelsspanne erreicht wäre.

