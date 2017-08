Dank eines Medienprojektes lässt sich nachverfolgen, was Donald Trump in seinem Twitter-Feed sieht. Das Ergebnis ist so verstörend wie fatal - entspricht aber durchaus dem Führungsstil des US-Präsidenten.

Immer wieder reden wir über Echokammern, digital oder analoge Räume, in denen der dauerhafte Umgang mit Gleichgesinnten zwangsläufig verengte Welt- und Ansichten erzeugt. Anschaulich demonstriert dies derzeit der Twitter-Account @trumps_feed, ein Projekt der "Washington Post". Dort verbreitet ein Bot automatisch weiter, welche Inhalte US-Präsident Donald Trump in seiner Timeline sieht, welche er retweetet und auf welche er reagiert.

Der Dunstkreis der Menschen, von denen der Präsident seine Informationen bezieht, ist so winzig wie aufschlussreich. Trump hat gerade einmal 45 Accounts abonniert. Als einzigem Nachrichtenkanal folgt er "Fox News" und den Mitarbeitern des TV-Senders sowie dem News-Aggregator des konservativen Medienmoguls Matt Drudge, seiner Familie oder Accounts seiner Hotelkette. Trump folgt sich also am liebsten selbst, was seinem Führungsstil durchaus entspricht.

Auffällig ist, dass alle Tweets in seiner Timeline über Trump

