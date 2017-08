Die EUR denominierte Credit-Primärmarkt Sommerpause war einmal! Nicht nur deutsche Covered Bond Emittenten haben sich mittlerweile dafür entschieden, dass der August sich für Platzierungen eignet. So plant Kimberly-Clark Corporation eine siebenjährige EUR Benchmark Emission. Auch Lebara plant eine Anleihe mit EUR 350 Mio. Volumen und fünf Jahren Laufzeit, welche erstmals rückzahlbar nach drei Jahren ist (5NC3). Agency seitig haben sich die deutsche Rentenbank und die niederländische Nederlandse Waterschapsbank in die Emissionspipeline eingereiht. Auch am deutschen Pfandbriefmarkt geht der überraschend frühe Platzierungsstart weiter. So plant die WL-Bank einen EUR 500 Mio. schweren Hypothekenpfandbrief mit zehn Jahren Laufzeit zu vermarkten. Die Ratingagenturen bringen...

