Änderung des DNA Identification Act von 1994 ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung von DNA-Tests von Tatverdächtigen in Echtzeit, während sie sich in Polizeigewahrsam befinden

IntegenX Inc., der globale Marktführer für Rapid-DNA-Identifizierung von Menschen, begrüßt die Verabschiedung von S.139 und HR.510 des Rapid DNA Act von 2017. Dieses Gesetz ermöglicht es Strafverfolgungsbehörden unter Einhaltung der vom FBI aufgestellten Standards und Richtlinien, DNA-Tests zum Zeitpunkt der Inhaftnahme in Echtzeit auf dem Polizeirevier durchzuführen.

Ähnlich wie die Analyse von Fingerabdrücken, die sich von einem papiergebundenen Verfahren zu einer Aktionspunkttechnologie entwickelt hat, ist die DNA-Überprüfung heute in einem Polizeirevier innerhalb von 90 Minuten möglich, während sich der Tatverdächtige noch in Gewahrsam befindet. Durch die Verkürzung der Bearbeitungsdauer von Wochen auf weniger als zwei Stunden wird sich die Möglichkeit der schnellen Identifizierung bzw. Entlastung von Tatverdächtigen bedeutsam auf den Gesetzesvollzug auswirken.

IntegenX bedankt sich bei dem Sponsor im US-Senat, Senator Orrin Hatch (R-UT), und bei der leitenden Miteinreicherin, Senatorin Dianne Feinstein (D-CA), bei dem Sponsor im Abgeordnetenhaus, dem Kongressabgeordneten James Sensenbrenner (R-WI), und dem leitenden Miteinreicher, dem Kongressabgeordneten Eric Swalwell (D-CA), sowie bei den weiteren 12 Miteinreichern im Senat und den 24 Miteinreichern im Abgeordnetenhaus für ihre Unterstützung.

"Heute ist ein bedeutender Tag für eine effektivere Verbrechensbekämpfung und Unterstützung der Strafverfolgung", so Robert Schueren, Präsident und CEO von IntegenX. "Durch Produkte von IntegenX konnten bereits etliche DNA-Profile in unsere nationale DNA-Datenbank (CODIS) hochgeladen werden. Wir freuen uns auf die aktualisierten FBI-Richtlinien und zukünftige CODIS-Uploads, die von Polizeirevieren aus durchgeführt werden."

"Rapid DNA ist eine vielversprechende neue Technologie und ein wirksames Werkzeug im Gesetzesvollzug es ist mir ein Vergnügen, dieses Werkzeug in einem Gesetz verankert zu sehen. Mit dieser Technologie können Tatverdächtige und Straftäter schnell identifiziert und der enorme Rückstau im Bereich der forensischen DNA-Analyse verringert werden, sodass die Verbrechensbekämpfung wirksamer wird und zukünftige Straftaten verhindert werden können. Außerdem werden auf diese Weise Zeit und Steuergelder eingespart", erklärte der Kongressabgeordnete Sensenbrenner, Vorsitzender des Justiz-Unterkomitees des Abgeordnetenhauses im Bereich Kriminalität, Terrorismus, Heimatschutz und Beaufsichtigung.

"Dieses Gesetz unterstützt Strafverfolgungsbehörden bei der schnelleren Verbrechensaufklärung und ist allen behilflich, die fälschlicherweise angeklagt wurden, indem es sie fast umgehend vom Tatverdacht befreit. Der Rapid DNA Act modernisiert den gesetzlichen Rahmen, der vorgibt, wie DNA-Proben in das Combined DNA Index System des FBI eingetragen werden, indem er die Verwendung dieser bemerkenswerten Rapid-DNA-Technologie erlaubt", so Senator Hatch.

"Ich freue mich, dass wir in der Lage waren, eine überparteiliche Einigung zu erzielen, um dieses Gesetz zu verabschieden. Dieses neue Gesetz wird Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land dabei unterstützen, ein schnelleres und leistungsstärkeres Werkzeug zu verwenden, um unseren Gemeinden zu dienen und sie zu schützen und Opfern von Straftaten Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen", sagte der Kongressabgeordnete Swalwell (D-CA).

"Ich begrüße die Verabschiedung des Rapid DNA Act durch den Kongress. Diese Aktualisierung des geltenden DNA-Gesetzes, die unseren Beamten der Strafverfolgungsbehörden vor Ort die Verwendung der Rapid-DNA-Analyse erlaubt, ist ein großartiger Sieg für unsere Gemeinden, der Überlebenden von sexuellen Übergriffen schnelle Gerechtigkeit zuteil werden lässt und Angriffe von Wiederholungstätern zu verhindern hilft", so die Meinung von Debbie Smith, Gründerin von H-E-A-R-T, Inc. (Hope Exists After Rape Trauma). "Ich bin der Meinung, dass durch dieses Gesetz Ressourcen der Kriminallabore frei werden, sodass sie sich mehr auf die Überprüfung von noch ausstehenden Spurensicherungssets bei Sexualdelikten konzentrieren können ein Problem, an dem wir in den vergangenen 15 Jahren zusammen mit dem Kongress gearbeitet haben."

"Wir sind sehr erfreut, dass der Rapid DNA Act von 2017 verabschiedet wurde", sagte Mai Fernandez, leitende Vorsitzende des National Center for Victims of Crime. "Die Ergebnisse von DNA-Tests zu erhalten, während Tatverdächtige sich noch in Gewahrsam befinden, sollte die Sicherheit unserer Gemeinden fördern und kann möglicherweise endlich zum Abbau der noch ungeprüften Spurensicherungssets beitragen."

Um die Übernahme und Validierung der Rapid-DNA-Technologie durch staatliche Forensiklabore, die Tests von Tatverdächtigen durchführen, noch weiter zu vereinfachen, kündigt IntegenX das Programm "Act in 2017" an, das den staatlichen Forensiklaboren kostengünstige Einführungspreise für das RapidHIT-ID-System und die RapidLINK-Software bietet. Die Pilotstudie zur Überprüfung der Entwicklung des RapidHIT-ID-Systems wurde kürzlich in der angesehenen Fachzeitschrift Forensic Science International: Genetics (http://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(17)30005-4/pdf) publiziert.

IntegenX Inc. ist der führende Anbieter der Identifizierungstechnologie Rapid Human DNA. Die Technologieplattformen von IntegenX sind ein Ergebnis der Integration fortschrittlicher Fluid-, Optik- und Biochemiekapazitäten in Verbindung mit hochmoderner Software für die Erstellung der Leistungskette von der Probe bis zur Antwort auf dem Gebiet der DNA-basierten Identitätsprüfung von Personen für Anwendungen in der Forensik und im Gesetzesvollzug. Weitere Informationen finden Sie unter www.integenx.com. IntegenX, das IntegenX-Logo, RapidHIT und RapidLINK sind die eingetragenen Warenzeichen von IntegenX Inc.

