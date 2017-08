Expertenmeinung

Finanztitel liegen vorn

Aktien der Finanzbranche konnten im zweiten Quartal des laufenden Jahres ihre Erholung fortsetzen. Laut Guide to the Markets gewannen europäische Finanztitel zwischen April und Juni 5,0 Prozent. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt erzielte ein Plus von 2,1 Prozent.



Eine gute Wertentwicklung zeigten auch Aktien des Verarbeitenden Gewerbes: Industrietitel bescherten Anlegern einen Gewinn von 3,8 Prozent. Dahinter folgt die Branche des nicht-zyklischen Konsums mit 3,4 Prozent. Hart traf es im zweiten Quartal abermals den Energiesektor, dessen Aktien im Schnitt 4,4 Prozent verloren.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

