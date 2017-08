Gestoppte bzw. gedrehte Serien: jd.com +2,82% auf 41,26, davor 8 Tage im Minus (-16,66% Verlust von 48,15 auf 40,13), E.ON -2,28% auf 9,402, davor 6 Tage im Plus (5,5% Zuwachs von 9,12 auf 9,62), Frauenthal +0,05% auf 21,25, davor 6 Tage im Minus (-3,41% Verlust von 21,99 auf 21,24), Snapchat -3,07% auf 13,58, davor 5 Tage im Plus (18,43% Zuwachs von 11,83 auf 14,01), RWE-0,78% auf 20,445, davor 5 Tage im Plus (9,43% Zuwachs von 18,83 auf 20,61), Valeant -1,74% auf 14,14, davor 4 Tage im Plus (4,5% Zuwachs von 13,77 auf 14,39), FACC -3,44% auf 10,52, davor 4 Tage im Plus (9,94% Zuwachs von 9,91 auf 10,89), Verizon +0,94% auf 48,14, davor 4 Tage im Minus (-2,23% Verlust von 48,78 auf 47,69), LPKF Laser +0,25% auf 8,018, davor 4 Tage im Minus (-10,1% Verlust von 8,9 auf 8), Lockheed...

Den vollständigen Artikel lesen ...