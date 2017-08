Das alles beherrschende Thema in der Finanzbranche ist die Digitalisierung. Der Trend wird zu großen Umbrüchen führen - jedoch bietet er auch herausragende Chancen. So startete die Commerzbank-Tochter Comdirect bereits im vergangenen Mai mit einer digitalen Vermögensverwaltung, dem Robo-Advisor "Robo Invest". Die Konzernmutter will kommendes Jahr mit einem eigenen Produkt nachziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...