Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Lufthansa 0.16% RUECK01 (RUECK001): Davy hat das Kursziel für Lufthansa von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank guter Preistrends für Airlines und der anhaltenden Volumenstärke in den wichtigsten Logistikmärkten zähle der Transportsektor in diesem Jahr bislang zu den stärksten in Europa, schrieb Analyst Stephen Furlong in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die hohe Dynamik dürfte für den Rest des Jahres anhalten. (22.08. 08:18) >> mehr comments zu...

