Bei 60 $ wurde soeben der bisherige Jahresrekord erreicht. Die Nummer 1 in der Sneaker-Welt ist inzwischen 75 Mrd. $ wert. Das Rennen gegen Adidas wird im Winter-Quartal(Weihnachtsgeschäft) wohl sicher für Schlagzeilen sorgen. Alles dreht sich um das richtige Marketing. Einen gegen den anderen auszuspielen, wagen wir nicht. Aber einer treibt dann den anderen an, wie in diesem Geschäft üblich, und die Kasse von Nike spricht dafür, dass die Amerikaner mehr Potenzial in das Marketing stecken können, wobei der Kauf der richtigen Athleten zu Werbezwecken ein Schlüssel ist.



Vorschlag: In Nike bauen Sie bitte die Positionen aus, weil Nike noch nachlegt, was Adidas bereits vorgelegthat.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 33 vom 19.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info