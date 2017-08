Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag schwungvoll gestartet. Schub geben vor allem die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Doch auch europaweit zeigt sich ein positives Bild. Nach der zuletzt enttäuschenden Entwicklung an den Aktienmärkten würden sich Investoren nun wieder zuversichtlicher zeigen, hiess es im Handel. Jüngst hatten geopolitische Spannungen rund um Nordkorea und die politischen Querelen im Weissen Haus in Washington die Stimmung arg belastet.

Hierzulande schreitet die Berichtssaison voran, sie verlagert sich allerdings auf den breiten Markt. Unter Beobachtung stehen im Segment der Blue Chips die Aktien von Swatch und Richemont nach den Uhrenexportdaten. Mangels Konjunkturdaten richtet sich der Blick der Investoren bereits auf die am Donnerstag beginnende Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Hauptthema dürfte dort die hartnäckig niedrige Inflation sein. Denn trotz der Anstrengungen der Zentralbanken und Fortschritte bei der Konjunkturerholung und der Arbeitslage kam es aber bisher zu keinem nennenswerten Inflationsanstieg.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.30 Uhr 0,76% auf 8'951,45 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt ebenfalls 0,76% auf 1'428,67 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,73% auf 10'206,49 zu. Die 30 wichtigsten Titel ...

