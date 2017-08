TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag positive Vorzeichen überwogen. Die Umsätze seien jedoch dünn gewesen, berichteten Händler. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, hielten sich die Anleger zurück. "Die Märkte hoffen auf neue Impulse von den Zentralbankern", sagte Michaela Marcussen, Chefvolkswirtin der Societe Generale. Sofern EZB-Präsident Draghi oder andere wichtige Notenbanker keine Orientierungshilfe böten, dürften die Märkte weiter seitwärts laufen, erwartet Marcussen.

Im insgesamt positiven Umfeld fiel die Tokioter Börse mit einem kleinen Minus auf. Der Nikkei-225-Index zeigte sich knapp behauptet bei 19.384 Punkten. Leicht stützend wirkte dabei sogar noch, dass der Yen zum Dollar im Sitzungsverlauf etwas abwertete, wovon vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen profitierten. Für einen Dollar wurden gegen Ende des Handels in Tokio rund 109,25 Yen gezahlt, im Tagestief waren es nur rund 108,90 Yen. Nach der Schlussglocke erholte sich der Dollar weiter auf etwa 109,40 Yen.

In Seoul waren es vor allem Pharmawerte, die den Kospi um 0,4 Prozent steigen ließen. Samsung Biologics erhöhten sich um 4,2 Prozent. Am Aktienmarkt in Taiwan rückten die Kurse um durchschnittlich 1,4 Prozent vor. HTC schlossen 9 Prozent höher, nachdem das Unternehmen den Preis für seine Virtual-Reality-Brille Vive gesenkt hatte.

Höhere Metallpreise verhalfen der rohstofflastigen australischen Börse zu einem Plus von 0,4 Prozent. In Schanghai legten die Kurse im Schnitt um 0,1 Prozent zu - bereits den vierten Handelstag in Folge. Deutlicher ging es in Hongkong nach oben, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent stieg. Dort verteuerte sich die Aktie von China Overseas um fast 4 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss seinen Ausblick erhöht hatte. Das Indexschwergewicht Tencent stieg um 0,6 Prozent.

Weiter für Furore sorgte China Unicom nach der knapp 12 Milliarden Dollar schweren Kapitalerhöhung, bei der das Unternehmen wie von Peking gewünscht mehr private Anteilseigner ins Boot holte. In Schanghai kletterte der Kurs den zweiten Tag in Folge um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, in Hongkong, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, kam er dagegen um rund 2 Prozent zurück.

Eine geplante Kapitalerhöhung drückte den Kurs des Wohnungsbauunternehmens China State Construction um 8 Prozent. Der Kurs des Mehrheitsgesellschafters China Overseas Holdings, der die Kapitalerhöhung mitmacht, gewann rund 4 Prozent.

Lenovo litten den zweiten Tag in Folge unter den schwachen Geschäftszahlen, die der PC-Hersteller am Freitag nach Börsenschluss vorgelegt hatte. Die Titel fielen um 2,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit über fünf Jahren. Mehrere Analysten, darunter von der UBS und Bank of America-Merrill Lynch, haben sich skeptisch zu den Ertragsaussichten des Unternehmens geäußert und ihre Schätzungen sowie ihre Kursziele gesenkt.

Great Wall Motor vom Handel ausgesetzt - Spekulationen um Offerte für Jeep

Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor war unterdessen in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Great Wall will offenbar für die lukrative Jeep-Sparte von Fiat Chrysler bieten. Die Analysten von Bernstein sind allerdings skeptisch. Die Jeep-Sparte sei etwa 12 bis 15 Milliarden Euro wert. Um eine Übernahme in dieser Größenordnung zu finanzieren, müsse Great Wall eine Kapitalerhöhung vornehmen und/oder hohe Schulden aufnehmen. Fiat Chrysler wiederum wäre ohne Jeep massiv geschwächt und möglicherweise unverkäuflich.

In Sydney gewannen BHP Billiton 1,1 Prozent. Die Aktie des Bergbaukonzerns profitierte nicht nur von der angekündigten Verdreifachung der Dividende. BHP kündigte ferner den Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts in den USA an. Im übrigen Bergbausektor stiegen Fortescue Metals 1,4 Prozent und Rio Tinto 1 Prozent. Aktien der Ölbranche waren in der ganzen Region ebenfalls gesucht, nachdem die Ölpreise im asiatischen Handel einen Teil der heftigen Verluste vom Montag wettgemacht hatten. Der Preis für ein Barrel Brentöl erholte sich um 0,8 Prozent auf 52,05 Dollar.

In Tokio legten die Aktien von Inpex um 0,3 Prozent zu, in Hongkong gewannen CNOOC 0,9 Prozent und in Sydney ging es für Santos um 2,1 Prozent nach oben. Oil Search verbesserten sich um 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen gute Halbjahrszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.750,10 +0,42% +0,89% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.383,84 -0,05% +1,41% 08:00 Kospi (Seoul) 2.365,33 +0,44% +16,72% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.291,03 +0,13% +6,04% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.493,91 +1,25% +23,54% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.392,07 +0,64% +12,30% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.266,37 +0,60% +13,39% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.773,87 +0,13% +8,05% 11:00 BSE (Mumbai) 31.291,58 +0,10% +17,52% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 EUR/USD 1,1793 -0,2% 1,1814 EUR/JPY 128,96 +0,2% 128,70 EUR/GBP 0,9163 +0,0% 0,9159 GBP/USD 1,2869 -0,2% 1,2899 USD/JPY 109,36 +0,4% 108,94 USD/KRW 1134,84 -0,4% 1138,88 USD/CNY 6,6556 -0,2% 6,6656 USD/CNH 6,6618 -0,2% 6,6725 USD/HKD 7,8251 +0,0% 7,8243 AUD/USD 0,7937 -0,0% 0,7937 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,75 47,37 +0,8% 0,38 -16,2% Brent/ICE 52,05 51,66 +0,8% 0,39 -11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,91 1.291,23 -0,5% -6,32 +11,6% Silber (Spot) 16,95 17,02 -0,4% -0,07 +6,4% Platin (Spot) 976,70 983,50 -0,7% -6,80 +8,1% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,7% +0,02 +19,0% ===

