FRNANKFURT (Dow Jones)--Bilfinger hat zwei Aufträge aus der Atomindustrie über zusammen 30 Millionen Euro erhalten. Die Bilfinger-Tochter Babcock Noell liefert eine Behandlungsanlage für nuklearen Abfall für den neuen britischen Reaktor Hinkley Point C, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Auftraggeber ist EDF Energy in Zusammenarbeit mit der chinesischen CGN. Für die schwedische Gesellschaft für Kernbrennstoff- und -abfallentsorgung SKB ist Bilfinger am Systemdesign für eine geplante Einkapselungsanlage am Standort Oskarshamn zum Einlagern von abgebrannten Brennelementen beteiligt.

August 22, 2017 03:54 ET (07:54 GMT)

