FRANKFURT (Dow Jones)--Der Airportbetreiber Flughafen Wien hat seine Prognose für die Passagierzahlen trotz der Insolvenz von Air Berlin angehoben. Das Jahr verlaufe bislang erfreulich, die Passagierrückgänge durch Restrukturierungsmaßnahmen bei Air Berlin und deren österreichischer Tochter Niki seien von anderen Fluggesellschaften überkompensiert worden. "Auch wenn die aktuellen Entwicklungen bei der Air-Berlin-Gruppe nicht erfreulich sind, so erwarten wir keine signifikanten negativen Auswirkungen auf das Gesamtpassagieraufkommen am Flughafen Wien", erklärte Vorstand Julian Jäger in der Pressemitteilung.

Wachstumstreiber seien vor allem die Lufthansa-Töchter Austrian Airlines und Eurowings sowie die britische Billigfluggesellschaft Easyjet. Austrian, größter Kunden am Flughafen Wien, habe die im Rahmen einer Wet-Lease-Vereinbarung von Air Berlin angemieteten fünf Maschinen gut auslasten können, hieß es im Quartalsbericht.

In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Beteiligungen an den Flughäfen Malta und Kosice (Slowakei) einen Passagierzuwachs von 9,2 Prozent auf 14 Millionen. Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Reisenden um 6,9 Prozent auf 11,2 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte. Die gute Entwicklung setzte sich im Juli mit einem Plus von 6,9 Prozent für die Gruppe und 4,5 Prozent am Drehkreuz Wien fort.

Der Umsatz der Flughafen-Wien-Gruppe wuchs von Januar bis Juni um 3,4 Prozent auf 357,5 Millionen Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdiente der Flughafenbetreiber mit 157,9 Millionen Euro 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn legte um 4,4 Prozent auf 60,1 Millionen Euro zu.

Im Gesamtjahr 2017 erwartet der Flughafenbetreiber nun ein Passagierwachstum von mehr als 5 Prozent für die Flughafen-Wien-Gruppe und mehr als 4 Prozent für den Standort Wien. Im Mai hatte das Unternehmen dank der guten Entwicklung der Passagierzahlen eine Anhebung der Prognose in Aussicht gestellt. Diese lag zuvor bei bis zu 3 Prozent im gesamten Unternehmen und bei bis zu 2 Prozent für den Standort Wien.

Zur Stärkung der Wachstumsperspektiven von Fluglinien am Standort Wien und zur langfristigen Absicherung des Hubs kündigte Flughafen Wien ab 2018 ein neues Incentive-Programm an. Details dazu sollen nach der September-Sitzung des Aufsichtsrates veröffentlicht werden.

August 22, 2017 04:06 ET (08:06 GMT)

