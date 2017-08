Merck-Calls mit 194%-Chance bei Kurserholung auf 95 EUR

Seitdem die Merck KGaA-Aktie (ISIN: DE0006599905) vor drei Monaten bei 115,20 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, ging es mit dem Aktienkurs eigentlich nur noch nach unten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht nun - sofern der Aktienkurs nicht auf 87,69 Euro oder darunter nachgibt - die Chance einer Bodenbildung.

Wenn die Merck-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der in den Vormonaten erlittenen Verluste wieder aufholen kann, um in einem Monat wieder im Bereich von 95 Euro zu notieren, dann wird sich das Investment in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 20.10.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD661V5, wurde beim Aktienkurs von 91,04 Euro mit 0,23 - 0,25 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Merck-Aktie in einem Monat nach erfolgreicher Bodenbildung auf 95 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,38 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 89,61 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 89,61 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF0KVU1, wurde beim Aktienkurs von 91,04 Euro mit 0,17 - 0,18 Euro taxiert.

Gelingt der Merck-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 95 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,53 Euro (+194 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,6086 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,6086 Euro, BV 1, ISIN: DE000PB636B0, wurde beim Aktienkurs von 91,04 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro taxiert.

Wenn sich der Kurs der Merck-Aktie in den nächsten Wochen auf 95 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,73 Euro (+92 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de