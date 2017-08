Facebook hat ein latentes Problem. Der bekannte Facebook-Bär Brian Wieser von Pivotal Research beschreibt es so: "Die Märkte schauen nur auf das weitere Kurspotential ohne die Wachstumsrisiken zu beachten. Digitale Werbung rückt jedes Jahr näher an den Punkt heran, an dem der Markt übersättigt ist." Anleger können aber beruhigt weiter den Aufwärtstrend von Facebook verfolgen, denn der Konzern hat eine Lösung parat.

