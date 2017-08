Liebe Trader,

Seit den aktuellen Jahreshochs von 27, 05 Euro als Anfang Juli dieses Jahres steckt das Wertpapier von Thyssen Krupp in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest und markierte bereits ein erstes Verlaufs die um 24, 34 Euro. Nach einer kurzfristigen Erholung an die obere Trendkanalbegrenzung nahmen sich deren dem Wertpapier wieder an und drückten es seit Beginn dieser Handelswoche wieder an den gleiten Durchschnitt immer 50 abwärts. Setzt man nun den allgemeinen Zählalgorithmus eines 1-2-3-Lows an, so wird ein tieferes Tief unterhalb dessen aus Anfang dieses Monats wahrscheinlich. Genau auf diesen Kursrückgang können jetzt sehr kurzfristig und vor allem spekulativ orientierte Anleger mittels entsprechend hoch gehebelte Short-Positionen setzen und binnen weniger Tage eine hohe Rendite erzielen. Denn so wie sich das bisherige Bild darstellt, ist ein Kursrückgang zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 sehr wahrscheinlich.

Short-Chance:

Der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis wankt und könnte bei einem Bruch fortgesetztes Abwärtspotential zunächst auf die Vorgängertiefs von 24,34 Euro entfalten. Darunter sollte schließlich die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 23,54 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten und ist bestens für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet. Das Stopniveau sollte aber noch knapp oberhalb der Marke von rund 26,00 Euro angesetzt werden, da mit erhöhter Volatilität im aktuellen Bereich gerechnet werden muss. Größere Handelssignale auf der Oberseite geben sich hingegen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über die letzten markanten Hochs von 26,75 - In diesem Fall können Marktteilnehmer mit einem Kursschub an die runde Marke von 30,00 Euro rechnen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 25,22 Euro

Kursziel: 24,34 / 23,54 Euro

Stopp: > 26,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,78 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

ThyssenKrupp AG , Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25,22 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

