Die Kurse der Post-Aktie befinden sich seit Anfang 2016 im Aufwärtstrend. Auch wenn sich die Notierungen in den vergangenen fünf Monaten nur gemächlich bewegt haben, so bleibt die Charttechnik hochinteressant. In der Vorwoche wurde nämlich das bisherige Jahreshoch markiert. Wohin die Kurse jetzt noch steigen können und wie Anleger langfristig...

Den vollständigen Artikel lesen ...