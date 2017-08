PULS 4 verlängert sein Rechtepaket rund um die UEFA Europa League und präsentiert damit als einziger Free-TV-Sender der Nation einen UEFA-Club-Wettbewerb.



Wien (ots) - Durch die Rechtevergabe der UEFA Champions League ins Pay-TV ist die Königsklasse im Fußball in Österreich nun nicht mehr im Free-TV zu sehen. PULS 4 kümmert sich aber weiterhin um die Fußball-Fans der Nation und angelt sich die UEFA Europa League Rechte für weitere 3 Saisonen. Damit bietet Österreichs erfolgsreichster Privat-TV-Sender seinen ZuseherInnen und allen Fans des runden Leders den in Österreich besonders attraktiven Bewerb und präsentiert damit als einziger Sender internationalen Spitzen-Fußball im Free-TV - auch in HD.



Die PULS 4 SPORT Redaktion freut sich auch in Zukunft viele spannenden Fußballabende mit österreichischen Mannschaften und internationalen Top-Clubs im Rahmen der UEFA Europa League präsentieren zu können.



Johannes Kampel, PULS 4 Senderchef: "Für mich ist der erneute Erhalt der UEFA Europa League Rechte eine kleine Sensation und ein weiterer wichtiger Meilenstein für PULS 4. Wir haben uns im Vergabeprozess aufgrund der häufigen Beteiligung österreichischer Teams wieder auf die UEFA Europa League konzentriert und damit den erfolgreichen, aber für uns als österreichischen Sender auch logischeren Weg gewählt."



Christian Nehiba, PULS 4 SPORT Chef: "UEFA Club-Bewerbe sind das Non-Plus-Ultra im internationalen Fußball. Die Vorfreude der PULS 4 SPORT Redaktion ist so groß wie selten zuvor, den Hunger aller Fußball-Fans der Nation mit und auf PULS 4 stillen zu können."



Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: "Durch diesen Rechteerwerb sichern wir uns als Sendergruppe eine einzigartige Besonderheit am österreichischen Werbemarkt. Nur wir bieten ab sofort Werbe-Möglichkeiten im Umfeld von internationalem Top-Fußball im Free-TV. Unser Sportvermarkter '4SPORTS' schnürt ab sofort neue, lukrative Packages für unsere Werbekunden."



Mario Lenz, Sportrechte Manager ProSiebenSat.1 PULS 4: "Obwohl sich das Medienumfeld verändert halten wir es für wichtig weiterhin Premium-Sport mit Österreich-Bezug auf PULS 4 zu zeigen. Derartige Rechte zu bekommen wird zwar nicht einfacher ist aber nach wie vor möglich wenn man sich auf die Veränderungen einstellt und den Rechtehalter auch abseits finanzieller Überlegungen vom Mehrwert des eigenen Angebots überzeugen kann."



Rückfragehinweis: Cornelia Hahn, BA PR Manager Tel. +43-1-368 77 66 - 2609 Fax +43 / 1 / 368 77 66 - 8199 E-Mail cornelia.hahn@prosiebensat1puls4.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5411/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: PULS 4 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118327.rss2