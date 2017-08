Moskau (ots/PRNewswire) -



Das internationale Forex-Broker-Unternehmen InstaForex kündigt einer der talentiertesten Tennisspielerinnen der Welt, Daria Kasatkina, als neue Markenbotschafterin an. Daria ist erst 20, aber sie ist schon Gewinnerin des "Kremlin Cup" im Doppel und bei den Junioren des "Roland Garros". Außerdem hat sie zwei WTA- und sieben ITF-Titel gewonnen. Sports Illustrated schrieb im Jahr 2015: "Daria Kasatkina ist die beste Tennisspielerin unter denen, von denen Sie noch nie gehört haben, doch bald wird sie sehr viel bekannter sein". Und das erwies sich als richtig - jetzt ist Daria auf der ganzen Welt berühmt.



"Wir haben Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit den weltweit besten Sportlern, darunter auch mit berühmten Tennisspielern. Daria ist jedoch die perfekte Ergänzung zu unseren Idealen und Zielen. Jugendlichkeit, Ausdauer und ständige persönliche Weiterentwicklung sind die Eigenschaften, die wir an Daria mögen. Und das sind auch die Eigenschaften, die unser Unternehmen auszeichnen. Wir freuen uns also auf eine perfekte Synergie und Zusammenarbeit mit Daria", sagte Pavel Shkapenko.



Daria Kasatkina genießt ihre neue Stellung und sie ist sicher, dass die neue Aufgabe für sie machbar sein wird. "Ich habe nicht viel Erfahrung als Markenbotschafterin, aber ich bin sicher, dass sich selbst treu zu bleiben auch hier der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Leute interessieren sich für Sportler nicht nur wegen ihrer Leistungen, sondern auch wegen ihrer Persönlichkeit. Also mache ich einfach weiter mit dem, was mir am meisten Spaß macht, mit dem Tennisspielen. Und ich hoffe, dass ich als neue InstaForex-Markenbotschafterin meine Fans mit neuen Tenniserfolgen erfreuen kann", so Daria.



Zu Beginn dieser Zusammenarbeit mit InstaForex ist Daria Kasatkina die Nummer 30 auf der Weltrangliste der WTA. Beide Vertragsparteien sehen dies als positiven Aspekt: "Wir haben bereits viel erreicht und es kommt noch viel mehr!"



