Die Bundesregierung fördert mit viel Eifer - und noch mehr Geld - Gründer. Mehr Mut zur Liberalisierung würde sich weit besser rechnen.

Ein USA-Besuch ist in diesen Donald-Trump-Tagen kein Vergnügen, das merkt auch Brigitte Zypries. Seit dem frühen Morgen jagt die Bundeswirtschaftsministerin ihren Terminen hinterher, eigentlich geht es immer nur um Zoff und Ärger, um mögliche Handelsschranken, die leidige Debatte über "America first". Aber an diesem frühen Abend in Boston ist Zypries ganz bei sich, endlich geht es einmal nicht um Auto oder Stahl, die ganze Old Economy. Kellner servieren Craft Beer und Miniburger inmitten von 80 jungen Leuten in lässiger Kleidung, sie alle bauen neue Unternehmen in der Gesundheitsbranche auf. Deutsche Unternehmen, die auf den US-Markt schielen. Zypries strahlt, während sie einen Schluck aus der Pulle nimmt. Sie ist jetzt nicht mehr nur Ministerin, sie ist jetzt auch Jüngerin. "Wir wollen deutsche Start-ups groß machen", sagt die SPD-Frau feierlich und: "Wir hoffen natürlich, dass sie zurück nach Europa kommen."

Der "German Accelerator" der Bundesregierung, vor dem die Politikerin spricht, unterstützt gezielt junge Firmen aus Biotech und Medizintechnik, die in Amerika durchstarten wollen. Der Gründerbrutkasten bietet Kontakte, Know-how und Austausch. Doch vor allem ist der kleine Campus nahe Harvard und MIT ein Signal: Deutschland will im Werben um smarte Köpfe und Ideen der internationalen Konkurrenz das Feld nicht tatenlos überlassen.

Dafür ist nichts zu teuer. Geht es nach dem Willen der Politik, soll die deutsche Gründerszene künftig noch mehr gepampert werden, im Ausland wie hier in Boston, aber natürlich besonders auch im Inland.

Keine Politikerin steht für die neue deutsche Gründerwelle mehr als Zypries selbst. Zunächst als Staatssekretärin, jetzt als Ministerin. Die Staatstöpfe für die Start-up-Finanzierung sind nicht zuletzt dank des Einsatzes der SPD-Politikerin üppig gefüllt.

Damit steht der Bund an der Spitze einer neuen Gründerzeit in Europa. Von Spanien bis Schweden, von Polen bis in die Niederlande gilt die Digitalisierung der Geschäftsprozesse als ökonomisches Wundermittel - und Start-ups werden gehegt und gepflegt. Nicht erst seit Dieselgate gilt: Großunternehmen sind out, Gründer sind in. Die Politik berauscht sich an dem Heilsversprechen der kreativen Zerstörung. Jenseits des Rheins schwört auch der französische Präsident Emmanuel Macron die Republik auf eine neue Ära ein: Sein Frankreich müsse "Start-up-Nation" werden. Zehn Milliarden Euro will er in den nächsten Jahren in junge Unternehmen investieren.

Ganz so viel sieht der Plan der Bundesregierung zwar nicht vor, zwei Milliarden Euro will Berlin mobilisieren. Aber auch hierzulande beruht die Offensive auf derselben simplen Hoffnung: Mehr Staatsgeld gleich mehr Gründer gleich mehr Wachstum.

Einhorn dringend gesucht

Doch ist es so einfach? Auf den großen Start-up-Knaller wartet Alex von Frankenberg jedenfalls noch immer. Trotzdem startet der Chef des öffentlichen High-Tech Gründerfonds (HTGF) in Bonn im September sein drittes Förderprogramm. Beim "HTGF 1", dem ersten Fonds, flossen 252 Millionen Euro in 268 Unternehmen, also etwas mehr als 900.000 Euro pro Start-up. Seit 2010 werden die Anteile wieder abgestoßen. 2018 soll dieser Prozess abgeschlossen sein. Doch bislang flossen erst knapp 100 Millionen Euro zurück. Die Hoffnung auf ein "Einhorn", einen Megadeal mit Milliardenbewertung, schwindet.

Diesmal stehen dem Management bis zu 300 Millionen Euro zur Verfügung, um es in Erfolg versprechende Jungunternehmen zu investieren - der Großteil kommt vom Bund. Frankenbergs HTGF ist der Vorzeigefonds der Regierung - und ein riskantes Unterfangen. Er investiert vor allem in ganz junge Firmen in der sogenannten Seed-Phase. Teilweise legen die Gründer den Investmentmanagern des HTGF kaum mehr vor als eine Ideenskizze. Seit 2005 hat das staatliche Pioniervehikel insgesamt rund 400 ...

