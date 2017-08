Warum lange von Händler zu Händler fahren, um günstige Reifen zu suchen? Mit nur wenigen Mausklicks können Autofahrer passende Pneus bequem von zu Hause aus bestellen. Der Online-Reifenkauf ist die perfekte Alternative für alle, die praktisch und schnell neue Reifen für ihren Wagen erstehen möchten und das zu attraktiven Preisen. ReifenDirekt.de hat die vier wichtigsten Vorteile des Online-Reifenkaufs zusammengestellt:

Attraktive Preise

Internetshops wie ReifenDirekt.de sind ein echtes Paradies für preisbewusste Käufer. Die Reifen sind meist günstiger als bei stationären Händlern und sie bieten ein breites Produktsortiment für jedes Budget vom günstigen Qualitätsreifen bis hin zur Premiummarke.

Große Auswahl

Die große Auswahl ist einer der wesentlichen Vorteile des Online-Reifenkaufs. In Online-Shops wie ReifenDirekt.de finden Autofahrer schnell und einfach alles, was sie für ihren Wagen benötigen. Filterparameter wie Reifengröße, Schlüsselnummer oder Reifen-/Fahrzeughersteller erleichtern die Suche nach dem passenden Modell. Der Internetshop bietet ein riesiges Sortiment aus mehr als 100 Marken und 25.000 Reifenmodellen. Kurz: Im Shop finden Käufer garantiert die richtige Bereifung für ihr Fahrzeug, ganz gleich welche Größe benötigt oder welche anderen Anforderungen an die neuen Reifen des Wagens gestellt werden.

Praktisch

Schlechtes Wetter, Stau, Parkplatzsuche, ausverkaufte Reifenmodelle, oder lediglich eine Zahlungsmethode das sind alles Probleme, mit denen Autofahrer sich nicht länger herumschlagen müssen, wenn sie online Reifen kaufen. Sie sitzen ganz entspannt zu Hause, wählen die gewünschten Reifen auf der Website aus, bestellen sie und innerhalb von wenigen Tagen werden sie an ihre Adresse oder jeden anderen Ort ihrer Wahl geliefert. Online-Shops achten auf ganzjährige Verfügbarkeit und Lieferbarkeit der Reifen und bieten eine Reihe sicherer Bezahlmethoden. Und für die Kunden von ReifenDirekt.de gibt es noch einen weiteren Vorteil: Wenn sie einen Fachmann brauchen, der die neuen Reifen aufzieht, kann aus mehr als 9.500 Montagepartnern in Deutschland gewählt werden.

Umfangreiche Informationen

Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Bevor sie sich für einen bestimmte Reifen entscheiden, möchten Kunden wissen, was die Angaben auf den Reifen bedeuten und was andere sagen, die das gleiche Produkt gekauft haben. Online-Shops bieten genau solche Informationen und ermöglichen es Käufern so, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Beschreibungen der Reifen in Shops wie ReifenDirekt.de umfassen verständliche Erklärungen der Leistung und der Eigenschaften der Reifen sowie Informationen über die EU-Kennzeichnung und ihre Bewertungskategorien, etwa Nasshaftung, Rollwiderstand oder Rollgeräusch. Und wenn noch weitere Entscheidungshilfen benötigt werden sollten, finden Autofahrer Kundenbewertungen und -meinungen auf Online-Plattformen wie etwa Reifentest.com.

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170822005508/de/

Contacts:

Pressekontakt:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com